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Литвинов – о возможном интересе "Торино": мечта попробовать себя в Европе, конечно, есть

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов отреагировал на новость об интересе со стороны итальянского "Торино".
Фото: ФК "Спартак"
– Я так же, как и вы, прочитал эту информацию из интернета. С агентом это не обсуждал, потому что сейчас идут важные игры и не хочется отвлекаться на то, что пишут СМИ. Сейчас я в "Спартаке", но мечта попробовать себя в Европе, конечно, есть, – цитирует Литвинова "СЭ".

Ранее сообщалось, что 22-летний россиянин может стать игроком клуба Серии А "Торино". Отмечалось, что "Спартак" пока не получал официального предложения от итальянской стороны по поводу перехода Даниила Денисова, однако контакты между сторонами имели место. Действующее соглашение "Спартака" с Литвиновым действует до конца сезона-2025/26. На старте нового сезона Руслан принял участие в 7 играх за "красно-белых".


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