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Чистяков: Ренан заболел ангиной, поэтому его не было в составе

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал, что его одноклубник Роберт Ренан пропускает матчи из-за ангины.
Фото: ФК "Зенит"
"Ренан не попадает в состав третий матч подряд? Он заболел ангиной. На предыгровой тренировке перед отлетом его не было. А по поводу тех двух игр — не знаю. Возможно, потому что оборона у нас сейчас играет неплохо", — сказал Чистяков.

29-летний Чистяков в четырёх матчах нынешнего сезона провёл на поле 287 минут, не отметившись результативными действиями.

19-летний Ренан в пяти матчах провёл на поле 405 минут, не отметившись результативными действиями. Его контракт с командой рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Sport24.


Чистяков Ренан Зенит
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