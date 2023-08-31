"Ренан не попадает в состав третий матч подряд? Он заболел ангиной. На предыгровой тренировке перед отлетом его не было. А по поводу тех двух игр — не знаю. Возможно, потому что оборона у нас сейчас играет неплохо", — сказал Чистяков.
29-летний Чистяков в четырёх матчах нынешнего сезона провёл на поле 287 минут, не отметившись результативными действиями.
19-летний Ренан в пяти матчах провёл на поле 405 минут, не отметившись результативными действиями. Его контракт с командой рассчитан до лета 2028 года.
Источник: Sport24.
Чистяков: Ренан заболел ангиной, поэтому его не было в составе
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал, что его одноклубник Роберт Ренан пропускает матчи из-за ангины.
Фото: ФК "Зенит"