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Агент: Вендел точно не покинет "Зенит" до зимы

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Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Вендела, заявил, что его клиент не покинет команду в летнее трансферное окно.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Вендел точно не покинет "Зенит" до зимы", — сказал Рибейро.

26-летний Вендел стал игроком российской команды в октябре 2020 года, когда перешёл из португальского "Спортинга" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету спортсмена участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на четыре года.

Источник: Sport24.


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