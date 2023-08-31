"Вендел точно не покинет "Зенит" до зимы", — сказал Рибейро.
26-летний Вендел стал игроком российской команды в октябре 2020 года, когда перешёл из португальского "Спортинга" за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету спортсмена участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на четыре года.
Источник: Sport24.
Агент: Вендел точно не покинет "Зенит" до зимы
Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Вендела, заявил, что его клиент не покинет команду в летнее трансферное окно.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"