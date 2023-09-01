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Романцев: согласен, что у "Спартака" самая сильная атака в РПЛ, все трое умеют забивать

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Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев согласился с тем, что у красно-белых самая сильная атака в РПЛ.
Фото: Владимир Песня/РИА "Новости"
"У "Спартака" в лице Бонгонда, Промеса и Соболева — самая сильная атака в чемпионате России? А почему нет, если все трое умеют забивать?! Правда, с "Ахматом" у ребят что-то сбился прицел. Но здесь противник постарался — плотно сыграл.

Зато "Спартак" первый матч провел на ноль. А это означает, что на сей раз оборона вовремя получала необходимую помощь. Ведь защищаться и атаковать нужно всей командой — таков нынче футбол", — сказал Романцев.

В нынешнем сезоне 27-летний Бонгонда, ставший футболистом красно-белых в летнее трансферное окно, забил четыре гола и отдал результативную передачу в восьми матчах.

31-летний Промес в текущем сезоне отличился тремя голами и четырьмя результативными передачами в восьми встречах.

26-летний Соболев в пяти встречах отличился дважды, и ещё дважды отдавал партнёрам голевые передачи.

Завтра, 2 сентября, "Спартак" проведёт выездной матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Соперником красно-белых станет "Краснодар".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Спартак Бонгонда Промес Соболев Романцев
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