"У "Спартака" в лице Бонгонда, Промеса и Соболева — самая сильная атака в чемпионате России? А почему нет, если все трое умеют забивать?! Правда, с "Ахматом" у ребят что-то сбился прицел. Но здесь противник постарался — плотно сыграл.
Зато "Спартак" первый матч провел на ноль. А это означает, что на сей раз оборона вовремя получала необходимую помощь. Ведь защищаться и атаковать нужно всей командой — таков нынче футбол", — сказал Романцев.
В нынешнем сезоне 27-летний Бонгонда, ставший футболистом красно-белых в летнее трансферное окно, забил четыре гола и отдал результативную передачу в восьми матчах.
31-летний Промес в текущем сезоне отличился тремя голами и четырьмя результативными передачами в восьми встречах.
26-летний Соболев в пяти встречах отличился дважды, и ещё дважды отдавал партнёрам голевые передачи.
Завтра, 2 сентября, "Спартак" проведёт выездной матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Соперником красно-белых станет "Краснодар".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Романцев: согласен, что у "Спартака" самая сильная атака в РПЛ, все трое умеют забивать
Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев согласился с тем, что у красно-белых самая сильная атака в РПЛ.
Фото: Владимир Песня/РИА "Новости"