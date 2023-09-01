"Россия и Сербия — братские народы. Уже успел это почувствовать? Да, конечно. Во время игры с "Динамо" я видел сербские флаги на трибуне. Очень горжусь этим", — сказал Бабич.
27-летний Бабич перешёл в "Спартак" во время летнего трансферного окно из "Альмерии". Красно-белые заплатили за переход футболиста испанского клуба пять миллионов евро при его рыночной цене в 3,5 миллиона евро (данные Transfermarkt). За "Спартак" Бабич сыграл в одном матче с "Динамо" (4:1) и забил гол.
Источник: Sport24.
Бабич: успел почувствовать, что Россия и Сербия — братские народы
Защитник "Спартака" Срджан Бабич рассказал, что успел почувствовать то, что Россия и Сербия — братские народы.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ