"Вернблум? От него больше всего прилетало на тренировках! Причем я не скажу, что он акцентировался только на молодых — доставалось абсолютно всем. Понтус — чисто шведский викинг. Даже на тренировках никого не щадил — рубил всех, как лесоруб", — сказал Нетфуллин.
37-летний Вернблум выступал за московскую команду с 2012 по 2018 год. За это время шведский футболист принял участие в 224 матчах, в которых забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Также на его счету 94 жёлтые и три красные карточки. Вместе с ЦСКА Вернблум выиграл шесть трофеев.
Источник: Sport24.
Нетфуллин: от Вернблума больше всех прилетало на тренировках. Никого не щадил — рубил всех, как лесоруб
Бывший полузащитник ЦСКА Равиль Нетфуллин высказался об экс-игроке армейцев Понтусе Вернблуме.
Фото: "Чемпионат"