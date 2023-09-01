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Романцев — о болельщиках "Спартака": во все времена были оптимистами. С такими, как они, можно горы сворачивать

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о болельщиках московской команды.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
"Наши болельщики во все времена были оптимистами. С такими, как они, можно горы сворачивать, и победные 4:1 в кубковом матче с "Динамо" об этом говорят", — сказал Романцев.

Напомним, московский "Спартак" начал сезон с трёх подряд побед в Российской Премьер-Лиге, в этот момент многие эксперты заговорили о команде как об одном из главных претендентов на победу в турнире. Однако затем случились поражения от "Урала" и "Зенита", а также ничья с "Ахматом", которые опустили красно-белых с первой на седьмую строчку.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Спартак Романцев
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