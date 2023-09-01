Джикия после матча с "Ахматом" заявил, что его команда больше потеряла два очка, нежели приобрела одно, а также заявил, что сезон ещё длинный, и у команды будет возможность исправить своё положение в чемпионате России.
"Как капитан Георгий имеет право говорить то, о чем думает. И это правильная оценка происходящего, с чем я полностью согласен. А его слова подтверждают то, что после двух поражений и ничьей "Спартак" продолжает верить в себя и опускать рук не собирается", — сказал Романцев.
Отметим, что у "Спартака" перед международной паузой остался последний матч. Завтра, 2 сентября, команда проведёт на выезде матч с лидером чемпионата "Краснодаром".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Романцев — о словах Джикии: подтверждают, что "Спартак" продолжает верить в себя и опускать рук не собирается
Легендарный спартаковский тренер Олег Романцев высказался о словах капитана команды Георгия Джикии после матча с "Ахматом" (0:0) в 6-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня