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Скопинцев: разгром от "Спартака" должен немного встряхнуть "Динамо"

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Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался после матча со "Спартаком" (1:4) в Кубке России и поделился ожиданиями от матча с "Ростовом" в 7-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Теперь разгром от "Спартака", но это поражение должно нас немного встряхнуть. Сделаем все, чтобы выиграть у "Ростова", а там время покажет, сможем ли на победной ноте уйти на паузу", — сказал Скопинцев.

26-летний Скопинцев в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах, в которых забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

Матч между "Ростовом" и "Динамо" пройдёт послезавтра, 3 сентября, на "Ростов-Арене". После этого команды уйдут на международную паузу, которая растянется на две недели.

Источник: "Известия".


Ростов Спартак Динамо Скопинцев
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