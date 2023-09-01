"Теперь разгром от "Спартака", но это поражение должно нас немного встряхнуть. Сделаем все, чтобы выиграть у "Ростова", а там время покажет, сможем ли на победной ноте уйти на паузу", — сказал Скопинцев.
26-летний Скопинцев в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах, в которых забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.
Матч между "Ростовом" и "Динамо" пройдёт послезавтра, 3 сентября, на "Ростов-Арене". После этого команды уйдут на международную паузу, которая растянется на две недели.
Источник: "Известия".
Скопинцев: разгром от "Спартака" должен немного встряхнуть "Динамо"
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался после матча со "Спартаком" (1:4) в Кубке России и поделился ожиданиями от матча с "Ростовом" в 7-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"