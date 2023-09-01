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Силкин — об уходе Сазонова: с его уходом "Динамо" не ослабло, он совершал очень много ошибок

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Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал уход защитника команды Сабы Сазонова в "Торино".
Фото: "Чемпионат"
"С его уходом "Динамо" не ослабло. Как защитник, он совершал очень много ошибок. Переход в другую команду для него вызов, и итальянский чемпионат набирает обороты", — сказал Силкин.

Напомним, 21-летний Сазонов оказался в московской команде летом 2021 года, когда перешёл из академии "Зенита" за 100 тысяч евро (данные Transfermarkt). С тех пор футболист смог стать основным игроком команды и стал вызываться в сборную Грузии.

За "Торино" Сазонов будет играть под номером 15, его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Силкин Динамо Торино Сазонов Серия А Российские трансферы
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