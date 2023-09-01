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Семин — о переходе Сазонова в "Торино": наши игроки недорого стоят, поэтому команды без бюджета их и покупают

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал переход защитника "Динамо" Сабы Сазонова в "Торино".
Фото: ФК "Торино"
"Наши игроки недорого стоят, поэтому команды, которые не имеют большого бюджета, с удовольствием их берут и покупают. Что касается Сазонова, то он очень сильно проявил себя на чемпионате Европы с молодежной сборной Грузии... По всей видимости, это сыграло большую роль в приглашении в "Торино", — сказал Сёмин.

Напомним, уроженец Санкт-Петербурга Саба Сазонов отказался от возможности выступления за сборную России по футболу, осенью 2022 года дебютировав за молодёжную сборную Грузии. С ней спортсмен дошёл до четвертьфинала молодёжного чемпионата Европы, где его команда проиграла Израилю. В ноябре 2022 года Сазонов был впервые вызван в основную сборную Грузии.

С итальянской командой спортсмен подписал контракт на четыре сезона.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Сёмин Сазонов Динамо Торино Серия А Российские трансферы
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