– В последнее время ЦСКА основательно забуксовал: вслед за поражением от "Динамо" в столичном дерби красно-синие, ведя в счете, не смогли удержать такую нужную для себя победу в гостях у "Оренбурга". А вот "Зенит", кажется, набирает былой чемпионский ход: в трех последних матчах команда одержала три победы, забивая минимум два мяча в каждой из встреч, – приводит слова Тихонова RT.
Матч 7-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" состоится в воскресенье, 3 сентября, на столичном стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток сочинского арбитра Павла Кукуяна раздастся в 17:30 по московскому времени. После 6 сыгранных туров команда Сергея Семака с 13 очками расположилась на второй строчке в таблице РПЛ, отставая от лидера "Краснодара" всего на 1 очко. ЦСКА идет шестым, имея в активе 10 очков.
На этой неделе оба клуба провели игры в рамках 3-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. "Зенит" в Калининграде сенсационно проиграл "Балтике" со счетом 0:1. ЦСКА вырвал победу у "Сочи" в серии послематчевых 11-метровых ударов (0:0, 5:4 по пен.) благодаря сейвам голкипера Игоря Акинфеева.
Тихонов: ЦСКА основательно забуксовал, а вот "Зенит", кажется, набирает былой чемпионский ход
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между ЦСКА и "Зенитом".
Фото: ФК "Крылья Советов"