– Он наворотил прилично своими интервью, и встретят его недружелюбно. Меня встречали в "Зените" не слишком дружелюбно, а я поиграл до этого за ЦСКА, но не сказать, чтобы улюлюкали. Но прием Фернандесу обеспечен "шикарный".
Защитник Марио Фернандес с 2012 по 2022 год выступал в составе московского ЦСКА. Этим летом бразилец перешел в петербургский "Зенит". Он подписал контракт с сине-бело-голубыми до июня 2024 года.
Завтра, 3 сентября 2023 года, московский ЦСКА на своем поле сыграет против петербургского "Зенита" в рамках матча седьмого тура Российской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:30 по столичному времени.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов: болельщики ЦСКА встретят Фернандеса недружелюбно
Экс-футболист сборной России Владислав Радимов считает, что болельщики ЦСКА негативно встретят защитника "Зенита" Марио Фернандеса в игре 7-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости