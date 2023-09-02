– До закрытия трансферного окна еще планируются приобретения. Ближе к закрытию трансферы будут более горячими в плане интереса со стороны болельщиков и клубов. Также будут трансферы на выход. Возможно, даже и не один.
Нижегородский "Пари НН" после шести туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету семь набранных баллов. Команда Сергея Юрана располагается на десятой строчке в турнирной таблице.
Сегодня, 2 сентября 2023 года, "Пари НН" на своем поле проведет матч седьмого тура чемпионата России по футболу. Нижегородский клуб сыграет против казанского "Рубина". Эта встреча начнется в 15:15 по московскому времени.
Источник: Sport24
Гендиректор "Пари НН": еще планируются приобретения и трансферы на выход
Генеральный директор нижегородского "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов раскрыл трансферные планы своей команды.
Фото: ФК "Пари НН"