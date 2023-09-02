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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Крылья Советов
3 - 0 3 0
ФакелЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 2 1 2
СоколЗавершен
Химки
1 - 1 1 1
КубаньЗавершен
Алания
2 - 1 2 1
ЕнисейЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
2 - 2 2 2
ЭвертонЗавершен
Манчестер Сити
5 - 1 5 1
ФулхэмЗавершен
Челси
0 - 1 0 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Бёрнли
2 - 5 2 5
ТоттенхэмЗавершен
Брайтон
3 - 1 3 1
НьюкаслЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
5 - 3 5 3
ГранадаЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Бетис
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
П1 2.07X 3.2П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
0 - 0 0 0
ФрозинонеЗавершен
Болонья
2 - 1 2 1
КальяриЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Монца1 тайм
П1 1.83X 3.45П2 4.35
Наполи
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
5 - 0 5 0
ФрайбургЗавершен
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
5 - 1 5 1
ДармштадтЗавершен
Вердер
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Аугсбург
2 - 2 2 2
БохумЗавершен
Боруссия М
1 - 2 1 2
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
0 - 0 0 0
РеннЗавершен
Монако
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
П1 1.93X 3.75П2 3.95
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Брейдо: левый латераль – не единственная позиция, по которой ЦСКА ведет предметную работу

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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что "армейцы" продолжают работу на трансферном рынке с целью усиления состава.
Фото: ПФК ЦСКА
– Будут ли еще новички? Необходимость укрепления позиции левого латераля всем известна. Но это не единственная позиция, по которой ведется предметная работа, – цитирует Брейдо "Матч ТВ".

Накануне пресс-служба ЦСКА объявила о подписании контракта с 22-летним бразильским защитником Келлвеном. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2027/28. Латиноамериканский легионер перебрался в стан "армейцев" из "Атлетико Паранаэнсе".

В воскресенье, 3 сентября, команда Владимира Федотова на своем поле примет действующего чемпиона страны "Зенит". В этой встрече возможен дебют Келлвена.


ЦСКА Российские трансферы Федотов
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