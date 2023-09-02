– Будут ли еще новички? Необходимость укрепления позиции левого латераля всем известна. Но это не единственная позиция, по которой ведется предметная работа, – цитирует Брейдо "Матч ТВ".
Накануне пресс-служба ЦСКА объявила о подписании контракта с 22-летним бразильским защитником Келлвеном. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2027/28. Латиноамериканский легионер перебрался в стан "армейцев" из "Атлетико Паранаэнсе".
В воскресенье, 3 сентября, команда Владимира Федотова на своем поле примет действующего чемпиона страны "Зенит". В этой встрече возможен дебют Келлвена.
Брейдо: левый латераль – не единственная позиция, по которой ЦСКА ведет предметную работу
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что "армейцы" продолжают работу на трансферном рынке с целью усиления состава.
Фото: ПФК ЦСКА