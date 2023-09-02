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Мостовой: Абаскаль опять не угадал с составом. А люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в "Спартак"

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал выбор стартового состава главным тренером "красно-белых" Гильермо Абаскалем на матч 7-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:2).
Фото: "Чемпионат"
– Сегодня "Краснодар" был лучше. Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от "Спартака". Хотя люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в "Спартак", – приводит слова Мостового "СЭ".

2 сентября московский "Спартак" потерпел поражение от "Краснодара" в выездном матче 7-го тура РПЛ и продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате России до 4 матчей. Встреча в Краснодаре завершилась с результатом 2:0 (1:0) в пользу хозяев. На 40-й минуте колумбийский нападающий "быков" Джон Кордоба открыл счет - 1:0. В роли ассистента выступил уругвайский защитник Лукас Оласа. На 83-й минуте полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян удвоил преимущество "Краснодара", реализовав пенальти и установив итоговый счет - 2:0.

Команда Владимира Ивича набрала 17 очков и вернулась на верхнюю строчку в таблице РПЛ. Южане не потерпели ни одного поражения в семи стартовых турах чемпионата России. "Спартак" продлил свою безвыигрышную серию в турнире до 4 матчей и с 10 очками замыкает восьмерку сильнейших клубов.


Спартак Абаскаль Краснодар Мостовой
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