– На мой взгляд, Шамар и Бальде – сильные и талантливые игроки. Но иногда так бывает, что нужно сменить чемпионат и команду, чтобы перезагрузить карьеру. Если не получается выходить в основном составе, то мы пошли навстречу. Это было совместное решение, что они попробуют себя в других командах, – приводит слова Малышева "Матч ТВ".
В последний день трансферного окна в Европе 31 августа "Спартак" отдал в аренду обоих футболистов. Сенегальский форвард Кейта Бальде проведет сезон в клубе Сегунды "Эспаньоле", а Шамар Николсон будет выступать в чемпионате Франции за "Клермон".
В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.
После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.
Малышев – об уходе Бальде и Николсона: если не получается выходить в основном составе, то мы пошли навстречу
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев признался, что московский клуб пошел навстречу нападающим Кейта Бальде и Шамару Николсону, отдав легионеров в аренду.
Фото: ФК "Спартак"