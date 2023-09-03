— Сказали ребятам в раздевалке, что после такого первого тайма нельзя сопернику позволять возвращаться в игру. К сожалению, мы нити игры стали упускать. Об этом с ребятами поговорили. Вас такая игра устроила? Конечно, нет. Всегда есть моменты, которые можно улучшать.
Напомним, в воскресенье в столице России на стадионе "РЖД Арена" прошел очередной матч седьмого тура РПЛ. Там московский "Локомотив" сразился против калининградской "Балтики". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Михаила Галактионова. Отметим, что после первого тайма "железнодорожники" вели с разницей в три мяча. Однако во втором тайме гости преобразились. Коллектив Сергея Игнашевича забил дважды и чуть не отыграл отставание.
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов – о победе над "Балтикой": такая игра нас не устроила
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов оценил победу своей команды над калининградской "Балтикой" в домашнем матче 7-го тура РПЛ.
Фото: РФС