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БалтикаЗавершен
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Ростов
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ДинамоНе начат
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СКА-Хабаровск
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Динамо МхЗавершен
Шинник
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НефтехимикЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
КАМАЗ
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Ливерпуль
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Астон ВиллаЗавершен
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Жирона
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Мальорка
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Атлетико
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БарселонаНе начат
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Интер
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ФиорентинаНе начат
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Торино
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Лечче
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СалернитанаНе начат
П1 1.94X 3.4П2 4.5
Эмполи
21:45
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 4П2 1.7

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Айнтрахт
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КельнЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
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Тулуза
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КлермонЗавершен
Гавр
3 - 0 3 0
ЛорьянЗавершен
Лилль
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МонпельеЗавершен
Мец
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РеймсЗавершен
Ницца
1 - 0 1 0
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Галактионов – о победе над "Балтикой": такая игра нас не устроила

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Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов оценил победу своей команды над калининградской "Балтикой" в домашнем матче 7-го тура РПЛ.
Фото: РФС
— Сказали ребятам в раздевалке, что после такого первого тайма нельзя сопернику позволять возвращаться в игру. К сожалению, мы нити игры стали упускать. Об этом с ребятами поговорили. Вас такая игра устроила? Конечно, нет. Всегда есть моменты, которые можно улучшать.

Напомним, в воскресенье в столице России на стадионе "РЖД Арена" прошел очередной матч седьмого тура РПЛ. Там московский "Локомотив" сразился против калининградской "Балтики". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Михаила Галактионова. Отметим, что после первого тайма "железнодорожники" вели с разницей в три мяча. Однако во втором тайме гости преобразились. Коллектив Сергея Игнашевича забил дважды и чуть не отыграл отставание.

Источник: "Матч ТВ"


Галактионов Балтика Локомотив
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