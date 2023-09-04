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Баринов: сборная Катара — лучший вариант сейчас

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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о предстоящей встрече команды со сборной Катара.
Фото: Михаил Шапаев / РФС
"Еду [в сборную России] с хорошими мыслями. Думаю, сборная Катара — лучший вариант сейчас", — сказал Баринов.

Матч между сборными Катара и России состоится для команды Валерия Карпина на выезде. Он пройдёт 12 сентября.

26-летний Баринов впервые сыграл за сборную России в июне 2019 года, с тех пор проведя за команду 15 матчей, в том числе два — на чемпионате Европы 2020 года.

Источник: Sport24.


Сборная Катара Баринов Сборная России Локомотив
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