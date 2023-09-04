– О завершении карьеры пока не думаю. Пока еще трансферное окно открыто, я в ожидании, в поисках. Предложения есть, пока обдумываю, пока время есть еще, — передает слова Набиуллина "РБ Спорт".
Эльмиру Набиуллину 28 лет. В настоящее время он является свободным агентом. Последний клуб российского футболиста – казанский "Рубин". Летом его трудовой договор с командой из Татарстана истек, и стороны не стали продолжать сотрудничество. В минувшем сезоне защитник принял участие в 16 матчах во всех официальных турнирах. Ему не удалось отметиться баллами за результативность.
Набиуллин: не думаю о завершении карьеры. Пока трансферное окно открыто
Бывший защитник казанского "Рубина" Эльмир Набиуллин заявил о том, что он не собирается завершать профессиональную футбольную карьеру.
Фото: РИА Новости