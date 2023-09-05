"Игрокам "Зенита" платят по 100 тысяч евро в качестве мотивации на "Спартак". Футболистам "Краснодара" достаточно слов. Кто же знал, что на "Краснодар" выйдет новая конфигурация "Спартака", версия 100500", — сказала Салихова.
Напомним, ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация, что футболисты "Зенита", вышедшие на поле по ходу матча со "Спартаком", получили по 100 тысяч долларов каждый. Около 50 тысяч получили те, кто остался на скамейке запасных. Также появлялась информация, что футболистам "Краснодара" перед матчем с красно-белыми показали слова Салиховой, которая была уверена в победе "Спартака".
Источник: "РБ Спорт".
Салихова: игрокам "Зенита" платят по 100 тысяч в качестве мотивации на "Спартак", игрокам "Краснодара" достаточно слов
Зарема Салихова высказалась о мотивациях футболистов других команд перед матчами со "Спартаком".
Фото: Александр Федоров, "СЭ"