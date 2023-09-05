"Это было моим решением, хотя получал предложение и от "Спартака". Журналисты врут, когда говорят, что "Зенит" просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно", — сказал Эракович.
22-летний Эракович перешёл в "Зенит" из сербской "Црвены Звезды" за восемь миллионов евро. С новой командой спортсмен, сыгравший на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Сербии, подписал контракт на четыре сезона.
В "Зените" Эракович в шести матчах на поле не отметился результативными действиями.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Эракович: отказ от перехода в "Спартак"? Это было моим решением, врут, когда говорят, что "Зенит" предложил больше
Защитник "Зенита" Страхиня Эракович объяснил, почему решил перейти именно в стан действующего чемпиона России, а не "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"