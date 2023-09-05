"Конечно, я не очень доволен стартом сезона, 11 очков — это все-таки маловато... Работать надо, бегать. Нельзя на полусогнутых ногах, так ничего не выиграешь", — сказал Пономарёв.
ЦСКА ушёл на международную паузу на седьмом месте в турнирной таблице. Отставание от второго места ("Зенит") — три очка, от первого ("Краснодар") — шесть. В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют лишь 16 сентября, когда примут в домашнем матче "Крылья Советов".
Источник: "Газета.Ru".
Пономарев — про ЦСКА: работать надо, бегать. Нельзя на полусогнутых ногах, так ничего не выиграешь
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил выступление команды в нынешнем сезоне.
Фото: Фёдор Успенский/СЭ