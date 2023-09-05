"Заболотный назвал поведение игроков "Зенита" колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку, мне кажется, так надо поступать. Я не видел провокаций со стороны моей команды", — сказал Семак.
Напомним, Заболотный выступал в составе команды из Санкт-Петербурга с 2018 по 2019 год. За это время спортсмен в 44 матчах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В 2021 году нападающий вернулся в ЦСКА, воспитанником которого является. В нынешнем сезоне у него четыре гола и две результативные передачи в 11 матчах.
Источник: "РБ Спорт".
Семак: Заболотный назвал поведение игроков "Зенита" колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на слова нападающего ЦСКА Антона Заболотного, назвавшего поведение футболистов петербуржской команды "колхозным".
Фото: globallookpress.com