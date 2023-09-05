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Семак: Заболотный назвал поведение игроков "Зенита" колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на слова нападающего ЦСКА Антона Заболотного, назвавшего поведение футболистов петербуржской команды "колхозным".
Фото: globallookpress.com
"Заболотный назвал поведение игроков "Зенита" колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку, мне кажется, так надо поступать. Я не видел провокаций со стороны моей команды", — сказал Семак.

Напомним, Заболотный выступал в составе команды из Санкт-Петербурга с 2018 по 2019 год. За это время спортсмен в 44 матчах забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. В 2021 году нападающий вернулся в ЦСКА, воспитанником которого является. В нынешнем сезоне у него четыре гола и две результативные передачи в 11 матчах.

Источник: "РБ Спорт".


Семак Заболотный Зенит ЦСКА
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