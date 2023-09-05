– Да, Арсен болел, но все хорошо. Уже завтра он сможет вернуться к тренировкам с командой, – приводит слова Захаряна-старшего "Матч ТВ".
5 сентября испанское издание Marca сообщило о том, что полузащитник Арсен Захарян пропустил сегодняшнюю тренировку "Реала Сосьедад". По информации источника, причиной отсутствия 20-летнего россиянина на занятии стала болезнь.
Воспитанник "Динамо" Арсен Захарян в августе перешел в "Реал Сосьедад", успев выйти на замену в двух официальных матчах чемпионата Испании за новую команду. Баски проведут ближайшую игру чемпионата Испании 17 сентября против мадридского "Реала".
Отец Захаряна: Арсен сможет вернуться к тренировкам с "Реалом Сосьедад" 6 сентября
Норайр Захарян, отец полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал, когда его сын вернется к тренировкам с испанской командой.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"