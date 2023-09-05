– Переговоры идут. Обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: и московские, и немосковские клубы. ФНЛ, РПЛ – разные варианты. Был интерес из-за рубежа, но мы к Георгию отнеслись с пониманием – у него большая семья, приоритет на ней. Остановились на российских клубах? Ну, конечно. Интерес был из ближнего зарубежья, – цитирует Пушкина РИА Новости.
В конце августа сообщалось, что 32-летний защитник может подписать двухлетний контракт с московским "Торпедо". Отмечалось, что стороны находятся в активной стадии переговоров. На протяжении всей карьеры с 2008 года Щенников защищал цвета ЦСКА, в составе которого трижды выигрывал чемпионат России. В 391 матче в составе "армейцев" он записал на свой счет десять голов и отдал пятнадцать результативных передач. Этим летом стороны не стали продлевать истекший трудовой договор.
Агент Щенникова: обсуждаем разные варианты продолжения карьеры: московские и немосковские клубы, ФНЛ, РПЛ
Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, поделился планами своего клиента по поводу продолжения карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА