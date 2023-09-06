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Официально: бывший полузащитник "Химок" и "Спартака" Мирзов стал игроком "Нефтчи"

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Экс-полузащитник "Химок" и "Спартака" Резиуан Мирзов подписал контракт с азербайджанским "Нефтчи".
Фото: ФК "Нефтчи"
Об этом сообщает пресс-служба бакинского клуба. Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до конца текущего сезона.

4 сентября журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что Мирзов прошел медицинское обследование, предшествующее заключению трудового договора.

Резиуан перешел в "Химки" в октябре 2020 года. В 67 играх за подмосковный клуб он забил 14 голов и сделал 7 ассистов. В прошедшем сезоне на его счету 4 гола и 4 результативных передачи в 27 матчах РПЛ и Кубке России в составе химчан. По итогам чемпионата "Химки" финишировали 15-ми и вылетели в Первую лигу.


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