Официально: бывший полузащитник "Химок" и "Спартака" Мирзов стал игроком "Нефтчи"

Экс-полузащитник "Химок" и " Спартака " Резиуан Мирзов подписал контракт с азербайджанским "Нефтчи".

Фото: ФК "Нефтчи"

Об этом сообщает пресс-служба бакинского клуба. Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано до конца текущего сезона.



4 сентября журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что Мирзов прошел медицинское обследование, предшествующее заключению трудового договора.



Резиуан перешел в "Химки" в октябре 2020 года. В 67 играх за подмосковный клуб он забил 14 голов и сделал 7 ассистов. В прошедшем сезоне на его счету 4 гола и 4 результативных передачи в 27 матчах РПЛ и Кубке России в составе химчан. По итогам чемпионата "Химки" финишировали 15-ми и вылетели в Первую лигу.