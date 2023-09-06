- Конкретные предложения по Конате летом были, "Ахмат" их получал. Конечно, до закрытия окна в России все возможно, но, скорее всего, Конате до зимы останется в "Ахмате". Трансфер в клуб РПЛ? Почему нет, все возможно. Но я не думаю, что "Ахмат" захочет отпустить его именно сейчас. До зимы он в "Ахмате". У него контракт до мая. Но даже сейчас предложения по нему есть.
Мохамед Конате, играющий на позиции центрального нападающего, защищает цвета "Ахмата" с лета 2021 года. Форвард перешел в стан грозненцев из подмосковных "Химок" в качестве свободного агента. В это сезоне в активе 25-летнего футболиста четыре забитых гола в 10 матчах за грозненский коллектив. Всего Конате провел за "Ахмат" 65 встреч, в которых отметился 25 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом истекает в конце текущего сезона. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Конате в два миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Конате: до зимы он в "Ахмате". Но даже сейчас предложения по игроку есть
Агент форварда "Ахмата" Мохамеда Конате Дмитрий Селюк поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: Чемпионат.com