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Чистяков: читал про интерес от "Локомотива", но это просто слухи

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков назвал слухами информацию об его возможном переходе в "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов
"Читал про интерес "Локомотива". Это были слухи из интернета, не более. У меня контракт с "Зенитом", — сказал Чистяков.

29-летний спортсмен является воспитанником футбола Санкт-Петербурга. Также он играл за ярославский "Шинник", "Ростов", "Тамбов" и армянский клуб "Мика". Нынешнее соглашение защитника с сине-бело-голубыми рассчитано ещё на два сезона.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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