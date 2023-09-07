"Читал про интерес "Локомотива". Это были слухи из интернета, не более. У меня контракт с "Зенитом", — сказал Чистяков.
29-летний спортсмен является воспитанником футбола Санкт-Петербурга. Также он играл за ярославский "Шинник", "Ростов", "Тамбов" и армянский клуб "Мика". Нынешнее соглашение защитника с сине-бело-голубыми рассчитано ещё на два сезона.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Чистяков: читал про интерес от "Локомотива", но это просто слухи
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков назвал слухами информацию об его возможном переходе в "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов