"Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тыс. рублей", — сказал Григорьянц.
Напомним, 32-летний форвард, ставший игроком "Зенита" в межсезонье, выдал настоящий забег, чтобы отпраздновать гол "Зенита" в ворота своей бывшей команды. У спортсмена соглашение с командой из Санкт-Петербурга до конца сезона с возможностью продления ещё на сезон.
Источник: "Матч ТВ".
КДК оштрафовал Фернандеса за забег во время гола "Зенита" в матче с ЦСКА
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник "Зенита" Марио Фернандес оштрафован на 10 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"