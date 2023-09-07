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КДК оштрафовал Фернандеса за забег во время гола "Зенита" в матче с ЦСКА

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник "Зенита" Марио Фернандес оштрафован на 10 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тыс. рублей", — сказал Григорьянц.

Напомним, 32-летний форвард, ставший игроком "Зенита" в межсезонье, выдал настоящий забег, чтобы отпраздновать гол "Зенита" в ворота своей бывшей команды. У спортсмена соглашение с командой из Санкт-Петербурга до конца сезона с возможностью продления ещё на сезон.

Источник: "Матч ТВ".


ЦСКА Зенит Григорьянц
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