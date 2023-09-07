"Самая плохая мысль во время травмы? Самое большое сомнение было в том, смогу ли я вернуться в ту же форму, которая была до травмы, смогу ли снова так же играть", — сказал Фассон.
22-летний Фассон, являющийся воспитанником "Сан-Паулу", в дальнейшем поиграл за "Атлетико Паранаэнсе", из которого сезон назад перешёл в московский "Локомотив". Однако спортсмен успел провести за новую команду всего несколько матчей, после чего получил разрыв крестообразной связки колена. Сейчас спортсмен входит в обойму своей команды и активно принимает участие в играх нынешнего сезона.
Источник: Sport24.
Фассон: во время травмы сомневался, что смогу играть, как прежде
Защитник "Локомотива" Лукас Фассон признался, что во время травмы его посещала мысль, что он не сможет вернуться к прежней форме.
Фото: ФК "Локомотив"