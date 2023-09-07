– Ситуация сама всегда разрешается. Я никогда никаких действий не предпринимал, чтобы куда-то попадать. У каждого клуба есть свои задачи. Если я буду тем человеком, который может решить их задачи, значит, мы это рассмотрим. Ждем следующий клуб, кто хочет, что хочет, сборная ли, посмотрим.
Если кто-то позвонил, это не значит, что ты завтра туда побежал. Часто бывает, что клубы или президенты чего-то хотят, но сами не знают, как этого добиться. А как решать с ними вопросы, если они сами не знают? – отметил 50-летний специалист в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
После ухода с поста главного тренера сборной России летом 2021 года Черчесов в декабре возглавил "Ференцварош". 60-летний специалист проработал в венгерском клубе до июля 2023 года, дважды выиграв с командой чемпионат страны. Минувшим летом руководство "фради" приняло решение расстаться с Черчесовым после вылета от фарерского "Клаксвика" в квалификации Лиги чемпионов. У руля сборной России наивысшего успеха Черчесов добился на домашнем ЧМ-20218, выйдя в четвертьфинал.
Черчесов: жду следующий клуб или сборную. Часто клубы или президенты чего-то хотят, но не знают, как этого добиться
Экс-главный тренер "Ференцвароша" и сборной России Станислав Черчесов признался, что уже готов возглавить новый клуб или национальную команду.
Фото: ФК "Ференцварош"