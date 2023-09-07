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Зарема – о возможной дисквалификации Игнатова: где позиция "Спартака" по воспитаннику?

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Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковала руководство московского клуба за бездействие в ситуации с возможной дисквалификацией полузащитника Михаила Игнатова.
Фото: ФК "Спартак"
– Где позиция клуба по своему игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в своих личных интересах может довести до дисквалификации игрока. То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньков чувствует себя как минимум Миной Райолой, – приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее юрист Ирина Бжезовская, представляющая в суде интересы полузащитника "Спартака" Михаила Игнатова, заявила, что уже на следующей неделе ее клиент может быть дисквалифицирован сроком на 6 месяцев. Речь идет о судебном процессе между футболистом "Спартака" Михаилом Игнатовым и его бывшим агентом Александром Маньяковым.

В 2020 году стороны подписали агентское соглашение, однако спустя год игрок принял решение о расторжении договора в одностороннем порядке. Маньяков обжаловал разрыв контракта в палате по разрешению споров РФС и потребовал с хавбека "красно-белых" компенсацию неполученных доходов в размере девяти с половиной миллионов рублей. Агент проиграл дело, однако комитет по статусу игроков встал на сторону Маньякова. Комитет РФС отклонил жалобу Игнатова.


Спартак Игнатов Салихова Маньяков
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