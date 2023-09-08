"Какой из моментов карьеры Саши для меня самый запоминающийся? Первой на память приходит его игра за "Зенит" против "Севильи" в Лиге Европы. Тогда он провел очень хороший матч, который я помню до сих пор", — сказал Кержаков.
37-летний Рязанцев был игроком клуба из Санкт-Петербурга с 2014 по 2018 год, однако большую часть времени выступал за другие команды на правах аренды. Последним клубом Рязанцева было "Торпедо", воспитанником которого он и является. Также на счету полузащитника пять матчей в составе сборной России.
Источник: Sport24.
Кержаков — о завершении карьеры Рязанцевым: вспоминаю матч с "Севильей" в Лиге Европы, тогда он был хорош
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков высказался о завершении карьеры бывшим полузащитником команды Александром Рязанцевым.
Фото: ФК "Торпедо"