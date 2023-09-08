Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
19:00
ИспанияНе начат
Босния и Герцеговина
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Турция
21:45
АрменияНе начат
Хорватия
21:45
ЛатвияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Кипр
21:45
ШотландияНе начат
Словакия
21:45
ПортугалияНе начат

Кержаков — о завершении карьеры Рязанцевым: вспоминаю матч с "Севильей" в Лиге Европы, тогда он был хорош

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков высказался о завершении карьеры бывшим полузащитником команды Александром Рязанцевым.
Фото: ФК "Торпедо"
"Какой из моментов карьеры Саши для меня самый запоминающийся? Первой на память приходит его игра за "Зенит" против "Севильи" в Лиге Европы. Тогда он провел очень хороший матч, который я помню до сих пор", — сказал Кержаков.

37-летний Рязанцев был игроком клуба из Санкт-Петербурга с 2014 по 2018 год, однако большую часть времени выступал за другие команды на правах аренды. Последним клубом Рязанцева было "Торпедо", воспитанником которого он и является. Также на счету полузащитника пять матчей в составе сборной России.

Источник: Sport24.


Кержаков М Рязанцев Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится