"У Рязанцева была великолепная и фантастическая карьера! Я очень рад, что Саша пришел к такому решению, желаю ему всего самого хорошего после футбольной жизни", — сказал Рыжиков.
37-летний Рязанцев выступал за казанскую команду с 2006 по 2014 год, выиграв с ней два чемпионата, Кубок и Суперкубок России. Завершил карьеру спортсмен в родном московском "Торпедо" по окончании прошлого сезона.
Отметим, что Рязанцев также успел поиграть за "Москву", "Зенит", "Химки" и пермский "Амкар".
Источник: Metaratings.
Рыжиков — об уходе Рязанцева из футбола: у него была великолепная и фантастическая карьера
Бывший вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков прокомментировал информацию о завершении карьеры полузащитника Александра Рязанцева. Спортсмены вместе играли за казанскую команду.
Фото: ФК "Рубин"