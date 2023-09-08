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Рыжиков — об уходе Рязанцева из футбола: у него была великолепная и фантастическая карьера

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Бывший вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков прокомментировал информацию о завершении карьеры полузащитника Александра Рязанцева. Спортсмены вместе играли за казанскую команду.
Фото: ФК "Рубин"
"У Рязанцева была великолепная и фантастическая карьера! Я очень рад, что Саша пришел к такому решению, желаю ему всего самого хорошего после футбольной жизни", — сказал Рыжиков.

37-летний Рязанцев выступал за казанскую команду с 2006 по 2014 год, выиграв с ней два чемпионата, Кубок и Суперкубок России. Завершил карьеру спортсмен в родном московском "Торпедо" по окончании прошлого сезона.

Отметим, что Рязанцев также успел поиграть за "Москву", "Зенит", "Химки" и пермский "Амкар".

Источник: Metaratings.


Рыжиков Рязанцев Рубин
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