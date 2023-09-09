- "Локомотив" играет, борется, преодолевает сложности, которые есть, мы это видим. На сегодня могу с уверенностью сказать то, что "Локомотив" - это настоящая команда, и для меня это очень хорошо. Может быть, недобрали очка четыре на старте - это да. Догоним на дальнейшей дистанции.
Столичный "Локомотив" расположился на шестой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги по итогам семи прошедших туров. В активе "железнодорожников" 12 набранных очков в стартовых матчах нового сезона чемпионата России. Команда Михаила Галактионова одержала три победы, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. В следующем туре текущего первенства страны "красно-зеленые" примут на своем поле "Оренбург". Матч пройдет 17 сентября на "РЖД Арене" и начнется в 19:00 по местному времени.
Источник: "Матч ТВ"
Нагорных - о старте "Локомотива" в РПЛ: недобрали очка 4. Догоним на дальнейшей дистанции
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал старт сезона.
Фото: "СЭ"