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Нагорных - о старте "Локомотива" в РПЛ: недобрали очка 4. Догоним на дальнейшей дистанции

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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал старт сезона.
Фото: "СЭ"
- "Локомотив" играет, борется, преодолевает сложности, которые есть, мы это видим. На сегодня могу с уверенностью сказать то, что "Локомотив" - это настоящая команда, и для меня это очень хорошо. Может быть, недобрали очка четыре на старте - это да. Догоним на дальнейшей дистанции.

Столичный "Локомотив" расположился на шестой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги по итогам семи прошедших туров. В активе "железнодорожников" 12 набранных очков в стартовых матчах нового сезона чемпионата России. Команда Михаила Галактионова одержала три победы, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. В следующем туре текущего первенства страны "красно-зеленые" примут на своем поле "Оренбург". Матч пройдет 17 сентября на "РЖД Арене" и начнется в 19:00 по местному времени.

Источник: "Матч ТВ"


Нагорных Локомотив
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