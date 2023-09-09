- Если бы я оказался на месте детей, хотел бы сыграть со всеми. Когда приезжает сборная, ты не выбираешь игроков. Понятно, что есть Саша Головин, который играет в Монако. Он одна из больших звезд в нашем футболе. Думаю, в первую очередь с ним сфоткался бы, а потом уже и с Джикией с Соболевым, - передает слова Литвинова "Чемпионат".
7 сентября сборная России провела открытую тренировку с мастер-классами для детей в поселке Белокаменка Мурманской области. В мероприятии приняли участие футболисты, не принимавшие участие в игре с олимпийской сборной Египта (1:1), которая прошла в этот же день в Суэце - в том числе полузащитник "Монако" Александр Головин, опорный хавбек "Спартака" Руслан Литвинов, его одноклубники центральный защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев, и другие футболисты.
Руслан Литвинов: Саша Головин - одна из больших звезд в нашем футболе
Опорный полузащитник "Спартака" и сборной России Руслан Литвинов высказал мнение об атакующем хавбеке "Монако" Александре Головине.
Фото: РФС