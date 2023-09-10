"У нас есть еще четыре дня, поэтому в эти четыре дня все возможно. И, наверное, можем ждать какие-то сюрпризы", — сказал Тимощук.
Отметим, что в летнее трансферное окно "Зенит" уже подписал Марио Фернандеса ("Интернасьонал"), Страхиню Эраковича ("Црвена Звезда") и Вильсона Изидора ("Локомотив").
Источник: "Спорт-Экспресс".
Тимощук: наверное, можем ждать какие-то сюрпризы от "Зенита" во время трансферного окна
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук заявил, что не стоит исключать сюрпризов по вопросу о новичках клуба в нынешнее трансферное окно.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС