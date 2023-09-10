Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Енисей
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Ленинградец
18:00
Динамо МхНе начат
Алания
18:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
16:00
Северная ИрландияНе начат
Фарерские острова
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
ДанияНе начат
Черногория
19:00
БолгарияНе начат
Греция
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
НидерландыНе начат
Литва
21:45
СербияНе начат
Албания
21:45
ПольшаНе начат
Сан-Марино
21:45
СловенияНе начат

Тимощук: наверное, можем ждать какие-то сюрпризы от "Зенита" во время трансферного окна

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук заявил, что не стоит исключать сюрпризов по вопросу о новичках клуба в нынешнее трансферное окно.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
"У нас есть еще четыре дня, поэтому в эти четыре дня все возможно. И, наверное, можем ждать какие-то сюрпризы", — сказал Тимощук.

Отметим, что в летнее трансферное окно "Зенит" уже подписал Марио Фернандеса ("Интернасьонал"), Страхиню Эраковича ("Црвена Звезда") и Вильсона Изидора ("Локомотив").

Источник: "Спорт-Экспресс".


Тимощук Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится