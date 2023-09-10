Вчера, 9 сентября, на "Открытие Банк Арене" состоялся матч памяти легендарного футболиста "Спартака" Ильи Цымбаларя. Каррера был приглашенным тренером сборной мира. Победу в этой встрече одержали легенды "Спартака" со счётом 2:1.
Отметим, что Глушаков был футболистом "Спартака" с 2013 по 2019 год, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": Глушаков не сыграл в матче памяти Цымбаларя из-за отношений с Каррерой и фанатами "Спартака"
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков не принял участие за команду легенд красно-белых против сборной мира из-за взаимоотношений с Массимо Каррерой и фанатами "Спартака".
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский