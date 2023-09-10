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"Матч ТВ": Глушаков не сыграл в матче памяти Цымбаларя из-за отношений с Каррерой и фанатами "Спартака"

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Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков не принял участие за команду легенд красно-белых против сборной мира из-за взаимоотношений с Массимо Каррерой и фанатами "Спартака".
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Вчера, 9 сентября, на "Открытие Банк Арене" состоялся матч памяти легендарного футболиста "Спартака" Ильи Цымбаларя. Каррера был приглашенным тренером сборной мира. Победу в этой встрече одержали легенды "Спартака" со счётом 2:1.

Отметим, что Глушаков был футболистом "Спартака" с 2013 по 2019 год, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России.

Источник: "Матч ТВ".


Каррера Глушаков Спартак
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