"Зенит" является командой, которая будет одним из фаворитов в борьбе за чемпионство... Уход Малкома является большой потерей для "Зенита", но есть подбор игроков, поэтому команда всегда будет бороться за высокие места", — сказал Жирков.
40-летний Жирков выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2016 по 2021 год. За это время защитник в 127 матчах забил пять голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с "Зенитом" футболист выиграл семь трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге.
Источник: ТАСС.
Жирков: уход Малкома — большая потеря, но "Зенит" по-прежнему один из фаворитов на чемпионство
Бывший защитник "Зенита" Юрий Жирков считает, что команда из Санкт-Петербурга по-прежнему является одним из фаворитов на победу в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"