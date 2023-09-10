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Жирков: уход Малкома — большая потеря, но "Зенит" по-прежнему один из фаворитов на чемпионство

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Бывший защитник "Зенита" Юрий Жирков считает, что команда из Санкт-Петербурга по-прежнему является одним из фаворитов на победу в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" является командой, которая будет одним из фаворитов в борьбе за чемпионство... Уход Малкома является большой потерей для "Зенита", но есть подбор игроков, поэтому команда всегда будет бороться за высокие места", — сказал Жирков.

40-летний Жирков выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2016 по 2021 год. За это время защитник в 127 матчах забил пять голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с "Зенитом" футболист выиграл семь трофеев, включая три победы в Российской Премьер-Лиге.

Источник: ТАСС.


Жирков Зенит Малком
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