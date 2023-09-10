– На том фото, из-за которого все думали, что у Вендела лишний вес, у него в районе живота лежали бутсы – у нас была фотосессия. А все подумали, что это лишние килограммы Вендела, – цитирует Оливейру Sport24.
Вендел пропустил всю предсезонную подготовку команды и начало сезона в составе "Зенита". 25-летний бразилец находился на родине по семейным обстоятельствам. Главный тренер питерцев Сергей Семак сообщил на пресс-конференции журналистам о желании полузащитника сменить клубную прописку. Руководство "Зенита" вело переговоры с "Фламенго" по поводу возможного перехода Вендела, но сторонам не удалось договориться по финансовым условиям. После закрытия трансферного окна в Бразилии легионер был включен в заявку действующих чемпионов России.
Тренер "Зенита": на фото, из-за которого все думали, что у Вендела лишний вес, у него в районе живота лежали бутсы
Ассистент главного тренера "Зенита" Вильям Артур де Оливейра объяснил причину появления якобы лишнего веса у полузащитника "сине-бело-голубых" Вендела на летних фотографиях команды из музея.
Фото: ФК "Зенит"