Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Енисей
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
Ленинградец
1 - 0 1 0
Динамо Мх1 тайм
Алания
0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
1 - 0 1 0
Северная ИрландияЗавершен
Черногория
19:00
БолгарияНе начат
Фарерские острова
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
ДанияНе начат
Сан-Марино
21:45
СловенияНе начат
Греция
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
НидерландыНе начат
Литва
21:45
СербияНе начат
Албания
21:45
ПольшаНе начат

Тренер "Зенита": на фото, из-за которого все думали, что у Вендела лишний вес, у него в районе живота лежали бутсы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Ассистент главного тренера "Зенита" Вильям Артур де Оливейра объяснил причину появления якобы лишнего веса у полузащитника "сине-бело-голубых" Вендела на летних фотографиях команды из музея.
Фото: ФК "Зенит"
– На том фото, из-за которого все думали, что у Вендела лишний вес, у него в районе живота лежали бутсы – у нас была фотосессия. А все подумали, что это лишние килограммы Вендела, – цитирует Оливейру Sport24.

Вендел пропустил всю предсезонную подготовку команды и начало сезона в составе "Зенита". 25-летний бразилец находился на родине по семейным обстоятельствам. Главный тренер питерцев Сергей Семак сообщил на пресс-конференции журналистам о желании полузащитника сменить клубную прописку. Руководство "Зенита" вело переговоры с "Фламенго" по поводу возможного перехода Вендела, но сторонам не удалось договориться по финансовым условиям. После закрытия трансферного окна в Бразилии легионер был включен в заявку действующих чемпионов России.


Зенит Вендел Оливейра
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится