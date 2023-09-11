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Лайзанс — про Цымбаларя: он мог бы сделать намного больше, имея такой талант

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Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс высказался о легенде "Спартака" Илье Цымбаларе. Спортсмена не стало практически 10 лет назад — 28 декабря 2013 года. В его память в Москве прошёл матч.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
"Что говорить, это был классный футболист. Думаю, что он мог бы сделать намного больше, имея такой талант", — сказал Лайзанс.

Цымбаларь был футболистом "Спартака" с 1992 по 1999 год. За это время спортсмен, выступавший на позиции полузащитника, выиграл восемь трофеев, из которых шесть — в честь победы в чемпионатах России.

9 сентября на "Открытие Банк Арене" прошёл матч между легендами "Спартака" и сборной мира в честь легендарного футболиста. Он закончился победой красно-белых со счётом 2:1.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Цымбаларь Лайзанс Спартак
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