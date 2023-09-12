Сборная Катара на стадионе "Эль-Джануб" принимает сборную России. Завершился первый тайм, счёт не открыт - 0:0.
Российские футболисты имели хорошие возможности в дебюте, чтобы открыть счёт. Но в ряде эпизодов свою команду выручил голкипер катарской сборной.
В дальнейшем уже активнее выглядел соперник. Но и катарцам забить не удалось.
Напомним, что ранее в сентябре сборная России провела два товарищеских матча с Египтом (1:1 и 1:2).
Катар - Россия: команды так и не забили в первом тайме
В эти минуты в Катаре проходит товарищеский матч.
Фото: Championat.com