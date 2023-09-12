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Катар - Россия: команды так и не забили в первом тайме

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В эти минуты в Катаре проходит товарищеский матч.
Фото: Championat.com
Сборная Катара на стадионе "Эль-Джануб" принимает сборную России. Завершился первый тайм, счёт не открыт - 0:0.

Российские футболисты имели хорошие возможности в дебюте, чтобы открыть счёт. Но в ряде эпизодов свою команду выручил голкипер катарской сборной.

В дальнейшем уже активнее выглядел соперник. Но и катарцам забить не удалось.

Напомним, что ранее в сентябре сборная России провела два товарищеских матча с Египтом (1:1 и 1:2).


Сборная России Сборная Катара
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