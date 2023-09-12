Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Норвегия
2 - 1 2 1
ГрузияЗавершен
Мальта
0 - 2 0 2
Северная МакедонияЗавершен
Израиль
1 - 0 1 0
Беларусь2 тайм
Швеция
1 - 3 1 3
АвстрияЗавершен
Бельгия
5 - 0 5 0
ЭстонияЗавершен
Румыния
0 - 0 0 0
Косово2 тайм
Италия
2 - 1 2 1
УкраинаЗавершен
Испания
6 - 0 6 0
КипрЗавершен
Швейцария
3 - 0 3 0
АндорраЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
1 - 1 1 1
РоссияЗавершен
Шотландия
1 - 3 1 3
АнглияЗавершен
Германия
1 - 0 1 0
Франция2 тайм

Тимощук: Мостовой еще не прошел углубленное обследование. Надеемся, что там все не так плохо

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Член тренерского штаба петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о состоянии полузащитника Андрея Мостового, который травмировался в товарищеском матче с "Сепаханом".
Фото: ФК "Зенит"
– Андрей еще не прошел углубленное обследование. Пройдет — будем знать. Я думаю, уже скоро. Тогда сможем это обсудить. Пока надеемся, что там все не так плохо и он сможет вернуться на поле как можно скорее, — передает слова Тимощука "Советский спорт".

Товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и иранским "Сепаханом" состоялся 7 сентября. Он завершился победой сине-бело-голубых со счетом 4:1. Российский полузащитник команды с берегов Невы Андрей Мостовой не смог доиграть встречу до конца из-за травмы.

Андрей Мостовой в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах петербургского "Зенита". Полузащитник не сумел отметиться баллами за результативность.


Тимощук Мостовой Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится