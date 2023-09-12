– Андрей еще не прошел углубленное обследование. Пройдет — будем знать. Я думаю, уже скоро. Тогда сможем это обсудить. Пока надеемся, что там все не так плохо и он сможет вернуться на поле как можно скорее, — передает слова Тимощука "Советский спорт".
Товарищеский матч между петербургским "Зенитом" и иранским "Сепаханом" состоялся 7 сентября. Он завершился победой сине-бело-голубых со счетом 4:1. Российский полузащитник команды с берегов Невы Андрей Мостовой не смог доиграть встречу до конца из-за травмы.
Андрей Мостовой в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах петербургского "Зенита". Полузащитник не сумел отметиться баллами за результативность.
Тимощук: Мостовой еще не прошел углубленное обследование. Надеемся, что там все не так плохо
Член тренерского штаба петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук рассказал о состоянии полузащитника Андрея Мостового, который травмировался в товарищеском матче с "Сепаханом".
Фото: ФК "Зенит"