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Геркус — о словах Карпина про отъезд футболистов: тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить

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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист посоветовал игрокам РПЛ уезжать за пределы чемпионата.
Фото: NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru
"Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там — это совсем не массовое явление, таких случаев единицы", — сказал Геркус.

Геркус считает, что массовый отъезд российских футболистов может испортить им карьеры, а наш чемпионат от этого только потеряет сильных исполнителей.

Напомним, после товарищеского матча с Катаром (1:1) Карпин посоветовал российским футболистом по возможности уезжать из Российской Премьер-Лиги.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Геркус Карпин Сборная России
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