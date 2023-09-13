"Единственное, на что Карпин получал категорическое нет [в "Спартаке"] — это обеспечение чемпионства неспортивными методами", — сказала Салихова.
Напомним, сейчас специалист, помимо "Ростова", работает также в сборной России. Сообщалось, что Карпина рассматривают как один из вариантов на замену Гильермо Абаскаля в московском клубе.
Источник: Metaratings.
Салихова: единственное, на что Карпин получал категорическое нет в "Спартаке" — обеспечение неспортивного чемпионства
Зарема Салихова намекнула, что бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин хотел выиграть чемпионство неспортивными методами.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"