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Салихова: единственное, на что Карпин получал категорическое нет в "Спартаке" — обеспечение неспортивного чемпионства

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Зарема Салихова намекнула, что бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин хотел выиграть чемпионство неспортивными методами.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Единственное, на что Карпин получал категорическое нет [в "Спартаке"] — это обеспечение чемпионства неспортивными методами", — сказала Салихова.

Напомним, сейчас специалист, помимо "Ростова", работает также в сборной России. Сообщалось, что Карпина рассматривают как один из вариантов на замену Гильермо Абаскаля в московском клубе.

Источник: Metaratings.


Салихова Карпин Ростов Спартак
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