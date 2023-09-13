- Лично мое мнение, что с переходом России в азиатской конфедерации произошел бы рост уровня футбола. Я уверен, что сборная России была бы постоянно в топе всех отборов, потому что это очень организованная команда с образованными людьми во главе, чего не скажешь о многих азиатских сборных. В Азии есть Япония, Корея, Саудовская Аравия, Австралия, сейчас еще Катар, но все они всё равно не такие, как российская сборная, - передает слова Фаддли "Чемпионат".
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидами УЕФА и ФИФА из-за решения руководства этих организаций, вызванного политическими причинами. В декабре 2022 года Исполком РФС рассматривал вариант с выходом России из УЕФА и переходом в АФК (Азиатскую конфедерацию футбола), однако это решение было отложено.
12 сентября сборная России провела в Дохе выездной товарищеский матч со сборной Катара. Игра завершилась вничью со счетом 1:1, гол нашей команды на счету центрального защитника Александра Солдатенкова. В марте 2023 года сборная России проводила товарищеские встречи с Ираном (1:1 на выезде) и Ираком (2:0 на своем поле).
Катарский журналист: уверен, что сборная России в АФК постоянно была бы в топе всех отборов
Катарский журналист Махмуд Фадли высказал мнение о последствиях возможного перехода России из УЕФА в АФК.
Фото: РФС