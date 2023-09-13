- Мы перед каждым матчем волнуемся, иначе зачем это всё. Футболист должен волноваться; единственное, после свистка это должно проходить, и должен появляться азарт и желание проявить свои лучшие качества. Однозначно, мы будем стараться проявить себя с лучшей стороны и дать бой. Мы не делаем таких ориентиров, что эти чемпионы, а эти - нет. С каждым соперником нужно проявить свои лучшие качества, - передает слова Рахимова РИА Новости.
Казанский "Рубин" в рамках 8 тура Российской премьер-лиги принимает на своем поле "Зенит" из Санкт-Петербурга, матч пройдет 17 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени. Команда главного тренера Рашида Рахимова с 6 набранными очками в 7 матчах находится на 13 месте, сине-бело-голубые набрали на этом отрезке 14 очков и занимают в турнирной таблице вторую строчку. В предыдущем туре "Рубин" потерпел выездное поражение от "Пари НН" (1:2), "Зенит" в гостях сыграл вничью с ЦСКА (1:1).
Рахимов: "Рубин" будет стараться проявить себя с лучшей стороны и дать бой "Зениту"
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал предстоящую игру своей команды против петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Рубин"