- Где наши воспитанники и работает ли академия "Зенита"? Ребят, задавайте эти вопросы руководству. Я здесь-то причем? У нас воспитанники играют, если вы видите. Играют в основной команде - уходят, приходят. Мы всегда стараемся использовать воспитанников в первой команде и всегда берем их на сборы. В "Спартаке" воспитанники получают больше игрового времени? Ничего страшного. Пусть наши молодые футболисты доказывают и показывают, всё в их руках, - передает слова Тимощука "РБ Спорт".
В текущем составе петербургского "Зенита" числится 6 воспитанников клубной академии - голкиперы Михаил Кержаков и Александр Васютин, центральный защитник Дмитрий Чистяков, левый защитник Данил Круговой, полузащитники Дмитрий Васильев и Алексей Сутормин. В турнирной таблице Российской премьер-лиги являющиеся действующими чемпионами сине-бело-голубые занимают вторую строчку, набрав 14 очков в 7 матчах. Московский "Спартак" с 10 набранными очками находится на девятой позиции.
Тимощук: ничего страшного, что в "Спартаке" воспитанники получают больше игрового времени, чем в "Зените"
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук ответил на вопрос о воспитанниках сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"