– Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации, — приводит слова Салиховой "РИА Новости".
Напомним, во время сентябрьского тренировочного сбора национальная команда России провела три товарищеских матча. После последнего из них, в котором сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1), главный тренер нашей дружины Валерий Карпин сделал громкое заявление. Он посоветовал отечественным футболистам покинуть РПЛ, чтобы попробовать силы в Европе.
Салихова – о совете Карпина уезжать в Европу: респект за откровенность
Зарема Салихова, жена экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала слова Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать в Европу.
Фото: ФК "Ростов"